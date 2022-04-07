السيطرة على حريق بمنزل في شبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بمنزل بالطوب اللبن بقرية منشأة الكرام بشبين القناطر، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته مديري الحماية المدنية، باندلاع حريق بمنزل بقرية منشأة الكرام.

تم الدفع بـ2 سيارة، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق بمنزل معرش بالأخشاب، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.