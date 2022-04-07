سوليفان: روسيا تجهز لعملية عسكرية موسعة شرقى أوكرانيا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن روسيا تجهز لعملية عسكرية واسعة شرق أوكرانيا للاستيلاء على منطقة دونباس، وفرض السيطرة الكاملة على إقليمي دونيتسك ولوجانسك.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية: "نقوم بملاحقة من يساعدون النظام الروسي في أوكرانيا ومصادرة أموالهم، وإن وزارة العدل الأمريكية تمكنت بالتعاون مع شركائها الدوليين من تعطيل روبوت أنشأته قرصنة روسية (ساند ورم) تابعة للمخابرات الروسية، بالإضافة إلى مصادرة سوق هايدراك، وهو أكبر سوق على الشبكة العنكبوتية السوداء".

وأكد أنهم يسعون لتعطيل عمل وكالة تسيطر عليها الاستخبارات الروسية، كما اتهمت الوزارة رجل أعمال روسيًا يدعى «قسطنطين مالوفيف» بانتهاك العقوبات ومحاولة التهرب من العقوبات السابقة الناتجة عن ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.

وفي سياق آخر، بثت القناة مقاطع فيديو نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية لخنادق وتحصينات بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بنتها القوات الروسية في منطقة الغابة الحمراء، وهي المنطقة الأكثر تلوثًا بالإشعاعات حول تشيرنوبل.