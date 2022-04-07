الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء خارجية مجموعة الـ7 يناقشون فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا

وزراء خارجية مجموعة
وزراء خارجية مجموعة الـ7

قال مسئولون في الحكومة اليابانية إن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، سيجتمعون اليوم الخميس، بهدف تشديد العقوبات على روسيا.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المتوقع أيضًا أن يناقش كبار الدبلوماسيين الذين يمثلون بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم لأوكرانيا.
وكجزء من جولة العقوبات الجديدة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن واشنطن ستجمد الأصول في الدولة المملوكة من قبل "سبير بنك" و"ألفا بنك" أكبر مؤسسة مالية وبنك خاص في روسيا، وستحظر تمامًا الأشخاص الأمريكيين من ممارسة الأعمال التجارية معهم.
كما أضافت الحكومة الأمريكية المزيد من الأفراد إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، بما في ذلك الابنتان البالغتان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب زوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف وابنته.
وقررت بريطانيا اتخاذ خطوات عقابية مماثلة ضد موسكو، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات الفحم من روسيا.

طوكيو اليابان مجموعة السبع روسيا مجموعة الـ7 خارجية مجموعة الـ7

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