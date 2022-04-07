الأردن تعلن ترحيبها بقرار إنشاء مجلس قيادة رئاسي باليمن

رحبت الأردن بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا اليوم الخميس، يقضي بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن، وفقا للدستور اليمني، وتطبيقا لبنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس اليمني، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان له، أن الأردن يدعم جهود حل الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

وأضاف أن المملكة تثمن الدعم العاجل الذي أعلنت عنه اليوم، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

دعم سعودي إماراتي بـ3 مليارات دولار أمريكي

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، دعما مشتركا وعلاجا من المملكة ودولة الإمارات للاقتصاد اليمني بـ3 مليارات دولار أمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإنه سيتم تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني.

وستقوم المملكة بتقديم مليار دولار أمريكي إلى اليمن منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

وإلى جانب ذلك، أعلنت السعودية تقديم 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وتركز الأموال المقدمة على تحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

وفجر الخميس، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تشكيل مجلس رئاسي يضم 8 قيادات عسكرية وسياسية ونقل إليه كافة صلاحياته.

ونص الإعلان الرئاسي على نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، وإنشاء بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

وقرر “هادي” تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان بشكل لا رجعة فيه بـ"كامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ووفقا للإعلان نفسه فإن مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس، ويتألف من 8 أعضاء بينهم رشاد محمد العليمي رئيسا.

والأعضاء السبعة هم: "سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ووفقا للإعلان فإن اختصاص المجلس سيشكل "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.