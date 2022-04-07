الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الاستخبارات الروسية: مهمة أمريكا الرئيسية إطالة أمد الصراع في أوكرانيا

مدير جهاز الاستخبارات
مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى مهمتها الرئيسة في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر المستطاع، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

وخلال الفترة الماضية، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، إن الولايات المتحدة الأمريكية،  كانت على علم بخطط أوكرانية لإنتاج أسلحة نووية، لكنها لم تتدخل.

وجاء في بيان لمكتب ناريشكين، وفق لقناة "روسيا اليوم"، أنه وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، احتفظت أوكرانيا بالإمكانيات التقنية لإنتاج أسلحة نووية، موضحًا أن هذه القدرات أعلى بكثير من تلك الموجودة في إيران أو كوريا الشمالية، مشددا على أن لا يحاول فقط إحاطة روسيا بستار حديدي جديد، فنحن نتحدث عن محاولات لتدمير الاتحاد الروسي.

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة ترى مهمتها الرئيسية

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