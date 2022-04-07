إصابة 10 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

أُصيب 10 عمال بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اتجاه نزلة الإقليمي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اتجاه نزلة الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بإصابات متنوعة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.