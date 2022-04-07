الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إنفوجراف| مصر تستهدف إعلان 2022 عام يخلو من 4 أمراض أنهكت المجتمع

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك في إطار الاحتفال بيوم الصحة العالمي والموافق السابع من أبريل الجاري تحت شعار "كوكبنا، صحتنا".

تزامنًا مع الاحتفال بيوم الصحة العالمي تستهدف مصر إعلان 2022، لخلوها من 4 أمراض أنهكت المجتمع وهي: الملاريا، والبلهارسيا، والحصبة، والحصبة الألمانية.

فقد سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من مرض "شلل الأطفال" في 2006، لتعلنها مرة ثانية خالية من إصابات "التيتانوس الوليدي" في 2007، وللمرة الثالثة مصر خالية من اضطرابات نقص اليود في 2014. 

كما نجحت مصر خلال الفترة من (1990-2014) في تحقيق الهدف الإنمائي الرابع للألفية -خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة- بأكثر من الثلثين.

ونظرًا لتفشي الأمراض والأوبئة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهي إحدى مظاهر التغيرات المناخية وتداعياتها على الصحة وأحد أكبر التهديدات لصحة البشرية، حيث يشهد العالم 13مليون حالة وفاة سنويًّا لأسباب بيئية، تتجه اهتمامات العالم الآن إلى قضايا المناخ وتأثيراتها على الصحة العالمية، لإيجاد بيئة نظيفة وآمنة تنمو في إطارها الأمم وتزدهر، ولن يتحقق ذلك دون تكاتف المجتمع الدولي، والأمل لدينا الآن في مؤتمر المناخ والذي تتشرف مصر بتنظيمه واستضافته نهاية العام الجاري.

إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري الاحتفال بيوم الصحة العالمي كوكبنا صحتنا الملاريا البلهارسيا شلل الاطفال

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