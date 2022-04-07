عبد العاطي: خطة لتوفير الاحتياجات المائية وإدارة ديناميكية للمنظومة

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة لتوفير الاحتياجات المائية، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،إجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى، الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة ، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

وأكد الدكتور عبد العاطي، على متابعة موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، وذلك لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، موجهاً بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

إضافة إلى ذلك، وجه عبد العاطي،بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، وإنعكاس ذلك على تقليل شكاوي المياه.

كما وجه بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى خلال الفترة الحالية.