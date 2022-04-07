يوم الصحة العالمي 2022: علامات تدل على ضعف المناعة يجب ألا تتجاهلها

يحتفي العالم اليوم الخميس 7 أبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي، والذي يأتي هذا العام 2022 تحت شعار "كوكبنا، صحتنا"، وكانت جمعية الصحة العالمية دعت في عام 1948 إلى تكريس يوم عالمي للصحة لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية.

وفي السطور التالية وفقا لموقع “hindustantimes” في يوم الصحة العالمي علامات تدل على ضعف المناعة يجب ألا تتجاهلها:

علامات التحذير من ضعف المناعة

وفقًا للدكتور شوشين باجاج، المدير المؤسس لمجموعة مستشفيات أوجالا سيجنوس ، فهذه هي أهم علامات التحذير من ضعف المناعة:

نزلات برد متكررة:

الإصابة بالزكام بشكل متكرر علامة على ضعف المناعة لأنه يعني أن جسمك غير قادر على محاربة الالتهابات الموسمية.

إسهال متكرر أو غازات أو إمساك:

تشير مشكلات الجهاز الهضمي أيضًا إلى أن جهاز المناعة لديك لا يعمل كما ينبغي.

جروحك بطيئة في الالتئام:

إذا كانت آلية الشفاء الطبيعية لجسمك لا ترقى إلى المستوى المطلوب ، فهذه أيضًا إحدى العلامات التحذيرية لضعف المناعة.

الإصابة بعدوى متكررة:

إذا كان جهاز المناعة في الجسم غير قادر على محاربة البكتيريا والفيروسات والمواد الضارة الخارجية ، فقد يواجه المرء عدوى متكررة.

تشعر بالتعب طوال الوقت:

هل أنت مرهق طوال الوقت؟ قد يكون بسبب ضعف المناعة.

كيفية تحسين المناعة

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة والعادات الجديدة أن تحافظ بشكل طبيعي على نظام المناعة لديك قويًا وصحيًا، إليك ما يجب على المرء مراعاته:

- انتبه لما تأكله حاول أن تأكل نظامًا غذائيًا متوازنًا.

- احصل على قسط جيد من النوم لمدة ثماني ساعات حيث انه عندما ننام ، يستعيد جسمنا الطاقة ويصلح الخلايا التالفة.

- ممارسة الرياضة بانتظام لأنها لا تقوي مناعتك وتساعد في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل تفرز أيضًا هرمونات سعيدة في أجسامنا، والتي تعمل على رفع الحالة المزاجية وتساعد في مكافحة التوتر.

- اغسل يديك دائمًا على فترات منتظمة، حيث تدخل الجراثيم إلى أجسادنا في الغالب من أيدينا غير النظيفة.

- ممارسة اليقظة والامتنان لتقليل مستوى التوتر عش اليوم.

قل لا للتدخين لأنه من المعروف أنه يضر بتوازن وتوازن جهاز المناعة، و هذا يزيد من خطر الإصابة بالعديد من اضطرابات المناعة والمناعة الذاتية.