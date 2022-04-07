الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

يوم الصحة العالمي 2022: علامات تدل على ضعف المناعة يجب ألا تتجاهلها

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يحتفي العالم اليوم الخميس 7 أبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي، والذي يأتي هذا العام 2022 تحت شعار "كوكبنا، صحتنا"، وكانت جمعية الصحة العالمية دعت في عام 1948 إلى تكريس يوم عالمي للصحة لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية.

وفي السطور التالية وفقا لموقع “hindustantimes” في يوم الصحة العالمي علامات تدل على ضعف المناعة يجب ألا تتجاهلها:

علامات التحذير من ضعف المناعة

وفقًا للدكتور شوشين باجاج، المدير المؤسس لمجموعة مستشفيات أوجالا سيجنوس ، فهذه هي أهم علامات التحذير من ضعف المناعة:

 نزلات برد متكررة: 

الإصابة بالزكام بشكل متكرر علامة على ضعف المناعة لأنه يعني أن جسمك غير قادر على محاربة الالتهابات الموسمية.

إسهال متكرر أو غازات أو إمساك: 

تشير مشكلات الجهاز الهضمي أيضًا إلى أن جهاز المناعة لديك لا يعمل كما ينبغي.

جروحك بطيئة في الالتئام:

 إذا كانت آلية الشفاء الطبيعية لجسمك لا ترقى إلى المستوى المطلوب ، فهذه أيضًا إحدى العلامات التحذيرية لضعف المناعة.

 الإصابة بعدوى متكررة:

 إذا كان جهاز المناعة في الجسم غير قادر على محاربة البكتيريا والفيروسات والمواد الضارة الخارجية ، فقد يواجه المرء عدوى متكررة.

 تشعر بالتعب طوال الوقت:

 هل أنت مرهق طوال الوقت؟ قد يكون بسبب ضعف المناعة.

كيفية تحسين المناعة

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة والعادات الجديدة أن تحافظ بشكل طبيعي على نظام المناعة لديك قويًا وصحيًا، إليك ما يجب على المرء مراعاته:

 - انتبه لما تأكله حاول أن تأكل نظامًا غذائيًا متوازنًا.

 - احصل على قسط جيد من النوم لمدة ثماني ساعات حيث انه عندما ننام ، يستعيد جسمنا الطاقة ويصلح الخلايا التالفة.

 - ممارسة الرياضة بانتظام لأنها لا تقوي مناعتك وتساعد في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل تفرز أيضًا هرمونات سعيدة في أجسامنا، والتي تعمل على رفع الحالة المزاجية وتساعد في مكافحة التوتر. 

 - اغسل يديك دائمًا على فترات منتظمة، حيث تدخل الجراثيم إلى أجسادنا في الغالب من أيدينا غير النظيفة.

 -  ممارسة اليقظة والامتنان لتقليل مستوى التوتر عش اليوم. 

 قل لا للتدخين لأنه من المعروف أنه يضر بتوازن وتوازن جهاز المناعة، و هذا يزيد من خطر الإصابة بالعديد من اضطرابات المناعة والمناعة الذاتية.

اليوم الخميس 7 ابريل يوم الصحة العالمي تحت شعار كوكبنا صحتنا جمعية الصحة العالمية يحتفي العالم اليوم الخميس 7 ابريل

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك| روسيا تتهم أوكرانيا بضرب نووي قريبا وإلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

«شديد الحرارة وأتربة».. تفاصيل طقس الخميس 7-4-2022

اجتماع «الوزراء» وبروتوكول دعم الشركات الناشئة أبرز اهتمامات صحف القاهرة

الحكم على 14 متهمًا في قضية «العائدون من الكويت» اليوم

أسماء المتهمين الـ6 في قضية «علي أبو القاسم» والأحكام الصادرة ضدهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية