هانى سلامة بين «القلعة» و«العبور» لتصوير المشاهد المتبقية فى مسلسله «ملف سرى»

أكدت مصادر لـ«الدستور» أن النجم هاني سلامة، يصور عددا من مشاهد مسلسله «ملف سري» الذى يعرض حاليا وينافس به خلال السباق الدرامي الرمضانى، لمدة يومين فى منطقة الحطابة بحي القلعة.

وأنتهى جلال وأسرة العمل من تصوير 80% من الأحداث، حيث يواصل التصوير بشكل يومى ومكثف فى العديد من الديكورات فى أماكن متفرقة بشوارع القاهرة منها فى العبور وحلوان والمعادن والمنيل.

وفى سياق متصل، قرر المخرج حسن البلاسي، الاستعانة بوحدة إخراج ثانية يقودها المخرج ألبير مكرم، لسرعة الإنتهاء من مشاهد العمل المتبقية لتكون الوحدة الثانية، موازية للوحدة الأصلية للعمل، التى يقودها المخرج حسن البلاسي؛ لتفادى التأخر في تسليم الحلقات المتبقية.

ووضعت شركة «فنون مصر» للإنتاج الفني لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز ميزانية ضخمة للعمل، بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف إخراجه على أكمل وجه.

ووفرت الشركتان كل الإمكانيات المطلوبة، خاصة معدات التصوير ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى مستلزمات الوقاية من فيروس «كورونا»، منذ أول يوم تصوير، علاوة على التعاقد مع شركة خاصة لتعقيم جميع المواقع والأماكن التى يتم فيها التصوير.

تفاصيل أحداث «ملف سري»

يتميز مسلسل «ملف سرى» بتقديم خلطة شاملة متنوعة، من خلال قصة تركز على أحداث سياسية واجتماعية، فى إطار يجمع بين الأكشن والتشويق والرومانسية على حد سواء، وهو ما برع المؤلف محمود حجاج فى تقديمه بشكل مميز جدًا.

ويرصد المسلسل خلال أحداثه ما تعرضت له مصر فى ٢٠١٣ وما بعدها، والتحديات الكثيرة التى واجهتها آنذاك، وما واجهته مؤسسة القضاء من معارك لأجل الوطن فى الفترة سالفة الذكر، كما يلقى الضوء على عالم رجال الأعمال، وتأثير أعمالهم على كل شىء فى مصر.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يضم أكثر من 25 شخصية كلا منهم تتمحور من خلاله الأحداث بشكل بسيط، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازي، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.