جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

نجح رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الفيزا بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوالا على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 888 اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب كاميرونى، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة.

تم تكليف روضة طارق ومؤمن حسن مأمورى الجمرك، تحت إشراف عمرو عبدالمنعم، مأمور الجمرك مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 120 هاتفًا محمولًا أنواعًا وأشكالًا وماركات مختلفة، و44 كارت فيزا لبنوك مختلفة داخل حقائبه.

قرر رضا أبوالعزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 85 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.