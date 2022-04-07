الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط «شيش إلكترونية» خلال محاولة لتهريبها بجمارك مطار سوهاج الدولى

المضبوطات
المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمارك من ضبط عدد من أجهزة تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية )  بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية رقم 630 القادمة من الشارقة اشتبه حسام الدين محمود رئيس قسم تفتيش الركاب في ا . ص . م مصرى الجنسية بدا عليه علامات القلق والارتباك .

 

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيه أجاب بالنفي.

 

وتم تمرير أمتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سيد عياد مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبو كريشة مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة.

 

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة من راندا محمد ودعاء خليل مأموري تفتيش الركاب بحضور أحمد محمد حسن مأمور مكافحة التهريب وهبه حنفي مأمور أمن جمركي فتبين وجود 16 جهاز تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية ) مخبأة داخل حقائبه.

 

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية  وتحرير محضر ضبط رقم 11 لسنة 2022.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

مصر قلق الدين فحص اجراءات المركزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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