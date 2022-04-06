الاختيار 3 الحلقة 5.. الأمن الحربي يسعى لكشف لغز العملية الإرهابية «نور»

شهدت الحلقة 5 من مسلسل الاختيار 3، تفاصيل مثيرة حيث راقب العقيد مصطفى ضابط الأمن الحربي عمليات إسراء كامل عبدالباري فتاة الشرقية زوجة العرفي للقيادي الإرهابي بسيناء ومفتي التنظيمات الإرهابية أبو منير، لكشف لغز العملية الإرهابية تحت المسمى الكودي "نور".

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الأربع حلقات الأولى بدء حكم المعزول محمد مرسي وسعى حكومته بقيادة هشام قنديل لأخونة مؤسسات الدولة ومحاربتها، فضلا عن صدور قرار تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.