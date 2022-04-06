الحلقة الخامسة.. مرسى منزعج من قرارات الجماعة دون الرجوع إليه

يوثّق مسلسل «الاختيار 3» بالأدلة فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الأربع حلقات الأولى بدء حكم المعزول محمد مرسي وسعي حكومته بقيادة هشام قنديل لأخونة مؤسسات الدولة ومحاربتها، فضلًا عن صدور قرار تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع.

وبدأت الحلقة الخامسة اليوم من مسلسل الاختيار 3 – القرار بتسليط الضوء على الإعلان الدستوري وجلوس الشباب على أحد المقاهي للحديث عن وضع البلاد وما أصبحت عليه في ظل حكم الجماعة الإرهابية، وتعنت الجماعة الإرهابية مع الشعب المصري بحجة الدين.

أجهزة الأمن الوطني كانت تعمل على متابعة الشباب خوفًا عليهم من التجنيد من قِبل الجماعة الإرهابية مستغلين الوضع، والضيق الذي أصبح عليه الشباب.

ليظهر الفنان صبري فواز الذي يجسد شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو يتحدث عن القرارات التي تتخذها الجماعة الإرهابية دون الرجوع إليه، ليتحدث إليه أحد أعضاء الجماعة الإرهابية عن حفل تنصيب البابا تواضروس، خاصًة أن السلفيين أجازوا الاحتفال، ليأتي مشهد حقيقي من الحفل.

مسلسل الاختيار 3- القرار

«الاختيار 3» بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، أمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.