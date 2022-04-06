الاختيار3 الحلقة 5| الأمن الوطنى يبحث عن خيط جديد لتفكيك «خلية مدينة نصر»

واصل مسلسل "الاختيار3" تناول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار3" يبحث العقيد زكريا يونس، ضابط الأمن الوطني، عن خطة بديلة لضبط التكفيري كريم بديوي قائد خلية مدينة نصر، بعد هروب عناصر التنظيم في أؤاخر مداهمات ضباط قطاع الأمن الوطني.

واكتشف القيادي التكفيري لخلية مدينة نصر العنصر السري الذي زرعه ضابط الأمن الوطني بين عناصر التنظيم وأطلق عليه النيران وأرسل صوره إلى الضابط زكريا يونس.

ويكشف مسلسل الاختيار3 في حلقته الخامسة، عن قيام العقيد زكريا يونس ضابط الأمن الوطني، بوضع خطة بديلة لرصد تحركات التنظيم الإرهابي وضبط عناصره.

مسلسل "الاختيار 3" يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الأربع حلقات الأولى بدء حكم المعزول محمد مرسي وسعي حكومته بقيادة هشام قنديل لأخونة مؤسسات الدولة ومحاربتها، فضلا عن صدور قرار تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع.

مسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

