مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق «الغردقة- رأس غارب»

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الغردقة- رأس غارب"، اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام وإيداع الجثث بثلاجة المستشفى لحين التصريح بالدفن.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 طريق "الغردقة- رأس غارب"، وأسفر الحادث عن مصرع 3 مواطنين وإصابة آخر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصاب وجثث الضحايا إلى مستشفى الغردقة العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.