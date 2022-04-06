«منظمة العمل الدولية»: التنوع والشمول ضروريان لإعادة بناء أماكن عمل منتجة

أوضحت منظمة العمل الدولية أن شخصًا واحدًا من بين كل أربعة أشخاص لا يشعر بالتقدير في العمل، وأن أولئك الذين لا يشعرون بأنهم عملهم مقدر هم من ذوي المناصب العليا، جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة، اليوم الأربعاء، حول التنوع والشمول.

وترتبط المستويات العالية من المساواة والتنوع والشمول بقدر أكبر من الابتكار والإنتاجية والأداء وتوظيف المواهب والاحتفاظ بها ورفاهية القوى العاملة.

ولكن مع ذلك، أفاد التقرير بأن النصف فقط ممن تم استطلاعهم قالوا إن التنوع والشمول قد تم تحديدهما بشكل كاف وتزويدهما بالموارد الكافية في ثقافة أماكن العمل واستراتيجيتها.

وحاليا، فقط ثلث الشركات تقيس مسألة الدمج، على الرغم من أن القيام بذلك ضروري لإحراز تقدم، وفقا للوكالة الأممية.

وذكرت منظمة العمل الدولية أن الدراسات السابقة حول التنوع والشمول كانت تميل إلى التركيز على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، في كثير من الأحيان، في البلدان الغربية ذات الدخل المرتفع.

ويركز التقرير الجديد، الذي جاء بعنوان: "تحويل المؤسسات من خلال التنوع والشمول"، على الشركات من جميع الأحجام، في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط المنخفض، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، ويجمع المعلومات من مزيج متنوع من الموظفين والمديرين وكبار المديرين التنفيذيين.

ويعكس تنوعا في العمر، والجنس، والتوجه الجنسي، والجماعات الإثنية / العرقية / الدينية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصابين بفيروس الإيدز.

وجدت دراسة منظمة العمل الدولية أن الشعور بالاندماج في مكان العمل كان على الأرجح مرتبطا بالأقدمية أكثر من الخلفية الشخصية، أو خصائص مثل العمر، أو الجنس، أو الأصل العرقي / الانتماء الاثني/ الدين.

92 في المائة من كبار الموظفين قالوا إنهم شعروا بأنهم مشمولين، وأن التنوع يحظى بالاحترام والتقدير في العمل، مقارنة بـ 76 في المائة من المشاركين من المستوى الأدنى.

كانت القوى العاملة في الشركات المتوسطة والكبيرة ومتعددة الجنسيات أكثر عرضة للشعور بالإيجابية من تلك الموجودة في الشركات الصغيرة والوطنية.

يقول التقرير إن التنوع والشمول يلعبان "دورا حاسما في الأداء الرفيع للقوى العاملة والشركات والاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم. وإذا ظل الدمج امتيازا لا يتمتع به إلا من هم في المستويات العليا، فإن الشركات تخاطر بفقدان فوائد كبيرة."

أفاد ربع المستجيبين فقط بأن النساء يشكلن كتلة حرجة (40-60 في المائة) من الإدارة العليا، وقال ثلثهم إنه لا يوجد أشخاص ذوو إعاقة في المستويات العليا.

أبلغت بعض مجموعات الأقليات أيضا عن تجارب إيجابية أقل مع الإدماج، وتميل هذه المجموعات أيضا إلى التجمع في مستويات التوظيف الأصغر.

لقد كشفت جائحة كـوفيد-19 عن التفاوتات الموجودة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وزادت من تفاقمها.

وقالت مانويلا تومي، مديرة إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية "إن مكان العمل المتكافئ والمتنوع والشامل يعد محركا رئيسيا بالنسبة للقدرة على الصمود والتعافي."