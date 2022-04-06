«جزيرة غمام» الحلقة 5| «العايقة» تستمر في محاولة السيطرة على بنات الجزيرة

تفاعل واسع حظى به مسلسل جزيرة غمام الذي يعرض في السباق الرمضاني من بطولة عدد كبير من نجوم الفن وتأليف عبد الرحيم كمال.

ومنذ الحلقة الأولى تفاعل الجمهور ورواد السوشيال مع المسلسل بكل تفاصيله، وقصته التي تعود إلى مائة عام في جزيرة على ساحل البحر الأحمر.

أحداث الحلقة الخامسة:

يتم اليوم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جزيرة غمام وجاء في أحداثها استمرار خلدون والذي يقوم ببطولتها الفنان طارق لطفي في كسب تعاطف أهل الجزيرة معه بأساليبه الخاصة.

ويقوم “عرفات” والذي يقدم شخصيته رياض الخولي بتنفيذ محاولات عديدة للبحث عن مكان للعيش فيه، بعدما حاول المطالبة في نصيبه بمنزل والده وفشل بعد سيطرة أحد الجيران على المنزل دون وجه حق.

وتستمر سندس العايقة الغجرية التي تقوم بتقديم شخصيتها الفنانة مي عز الدين في محاولة التأثير على الكثير من بيوت الجزيرة، من خلال تجميل الفتيات وتجهيزهن حتى يروا العرسان وتقوم بضرب الودع لهن وقراءة بختهن، وتقوم بجذب الرجال لها اعتمادًا على جمالها لتنفيذ جميع رغباتها.

قصة مسلسل جزيرة غمام:

مسلسل جزيرة غمام يدور في قالب درامى صعيدي، وترجع أحداثه لعام 1920 فبعد حدوث جريمة قتل في بيت شافع الذي لديه 4 أبناء، ويقتل ابنه الأكبر شقيقه الأصغر، بتحريض من شقيقهم الأوسط، ولكن المفاجأة أن الشقيق لم يمت ويقوم بالظهور في مكان آخر، ويحاول مجموعة من الغجر السيطرة على الجزيرة لتتوالى الأحداث بعد ذلك.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام:

يعرض مسلسل جزيرة غمام على قناة الحياة الحمراء في تمام الساعة العاشرة والنصف من بطولة مي عزالدين وطارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي محمود البزاوي.

وتأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وإخراج حسين المنياوي.