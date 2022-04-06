الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الشباب والبنوك في ظل التحول الرقمي».. ندوة علمية تدريبية بجامعة المنصورة الجديدة

جانب من المحاضره
جانب من المحاضره

 نظمت كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة محاضرة تدريبية بعنوان "الشباب والبنوك في ظل التحول الرقمي" لطلاب الجامعة، وتأتي الندوة العلمية في إطار التعاون بين نموذج النظام المصرفي المصري وجامعة المنصورة الجديدة وبالمشاركة مع بنك مصر والمعهد المصرفي المصري التابع للبنك  المركزي، وذلك لتوعية طلاب الجامعة بأهم القطاعات داخل البنوك، وكل ما يدور داخل القطاع المصرفي، والحياة العملية داخل البنوك بالإضافة إلى التثقيف بمفهوم وعمليات الشمول المالي في ظل التحول الرقمي.

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وتمتد المحاضرات ليوم غد، ويحاضر فيها: أحمد عبد العزيز عبد التواب نائب مدير عام قطاع الشمول المالي وتطوير الأعمال، وتم منح شهادة حضور للطلاب الحاضرين، واستخراج بطاقة "ميزة" لكل طالب من الحضور مجاناً.

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وأعرب الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن أهمية التحول الرقمي والشمول المالي للدولة واهمية ترسيخ هذا المفهوم عند طلاب الجامعة، حيث أوضح رئيس الجامعة أن الشمول المالي أحد ركائز النمو والتحول الاقتصادي الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي حيث يعمل الشمول المالي على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل هيكل الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأعلن الدكتور عبد القادر محمد، عميد كلية الأعمال بتواجد موظفو فرع البنك لفتح كارت ميزة مجانًا للطلاب داخل الجامعة، لاستكمال استخراج بطاقات ميزة لجميع الطلاب. 

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كما تم اختيار بعض الطلاب لعمل المحاكاة الفعلية داخل فرع بنك مصر بالمنصورة تطبيقاً لما يتم تعليمه وتدريبه داخل الحياة العملية بفرع البنك وذلك يوم السبت الموافق 16 أبريل لعدد 100 طالب. 

كلية الأعمال محاضره تدريبيه جامعة المنصورة طلاب التحول الرقمي

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