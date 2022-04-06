الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبي الأول والثاني الثانوي

طلاب
طلاب

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.

وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/4/17 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي. 

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم. 

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب. 

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن  الأسئلة المقالية والموضوعية. 

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات. 

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية. 

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بمدارس المتفوقين، حيث تبدأ الامتحانات يوم 10 أبريل وتستمر حتى 14 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم الأحد 10 أبريل امتحان مواد علوم الأرض واللغة العربية والتربية الدينية والإثنين 11 أبريل مواد الميكانيكا واللغة الإنجليزية، والثلاثاء 12 أبريل مواد الفيزياء والرياضيات والحاسب الآلي، والأربعاء 13 أبريل الكيمياء والمواطنة والخميس 14 أبريل أحياء واللغة الثانية.

وبالنسبة لجدول الصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين جاء كالتالى:

- يوم الأحد 10 أبريل 2022 امتحانات مادة علوم الأرض و لغة عربية وتربية دينية.

- يوم الاثنين 11 أبريل 2022 امتحان مادة ميكانيكا واللغة الانجليزية.

- يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 امتحان مادة فيزياء ورياضيات وحاسب آلي.

- يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 امتحان مادة الكيمياء والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 14 أبريل 2022 امتحان مادة الأحياء واللغة الأجنبية الثانية.

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امتحانات وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية التربية والتعليم المديريات التعليمية

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وائل لطفي

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