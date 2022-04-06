الداخلية تؤهل المجندين لمكافحة الجريمة (فيديو)

تجري وزارة الداخلية، تدريبات قتالية واستخدام كافة أنواع الأسلحة لثقل مهارات المجندين لمكافحة جرائم بشتى صورها.

وخلال الاحتفال بيوم المجند استعرضت الشرطة رؤيتها لرفع الكفاءة وتدريب على القتال.

ونظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن احتفالًا بمناسبة يوم المجند 2022 بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات وزارة الداخلية.

وتضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية في كافة المهام الأمنية والتي أظهرت مُجمل عمليات التدريب التي يحصل عليها المجندون وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضاري يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطي.

كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها خلال العام التدريبي الحالي، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الإستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمني والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين فى الرماية القتالية ومجالات العمل الأمنى المختلفة.

جاء ذلك في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية والاهتمام بالمجندين باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمني.