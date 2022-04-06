14 مجال للتعاون بين «علاج الإدمان» وشرطة دبي لمواجهة ظاهرة التعاطي

قال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر سيسهم في الارتقاء بمجال تدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية العاملة والتطوعية في مجال الوقاية والتوعية والعلاج في كلا البلدين عبر تبادل الخبرات والممارسات النموذجية لدى كل طرف، والتنسيق المشترك مع الجهات الدولية المعنية بذات الشأن، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات المعنية بالمخدرات وتبادل الخبرات الفنية في مجال تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم من أجل حياة صحية وزيادة الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها للحد من فرص تعاطيها بين الأطفال والمراهقين والشباب، كذلك عقد وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المستجدات والابتكارات في مجال الوقاية من المخدرات وتقييم الجهود المنفذة في هذا الصدد.

وأوضح العقيد عبدالله الخياط، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، خلال توقيع بروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والقيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، لتعزيز وعي الشباب حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من فرص تعاطيها في كلتا الدولتين، ان البرتوكول يشتمل على 14 مجال للتعاون، لافتاً إلى أن من أبرز هذه المجالات هي التعاون في توفير الموارد المالية والبشرية لدعم تطبيق البرامج والمشاريع والأنشطة المشتركة عبر حكومتي البلدين، والتي سيتم الترويج لها على المستويين الوطني والإقليمي.

وقال: سنحرص مع فريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تبادل الخبرات في مجال الرصد والتقييم لتناول المواد الإعلامية والفنية لمشكلة تعاطي المخدرات عبر الاسترشاد بتجربة المرصد الإعلامي للصندوق والخبرات الدولية المقدرة في هذا المجال، إلى جانب العمل على تطوير وإنتاج وتنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر المخدرات، وتسويقها عبر المواقع وقنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لدى كلا الطرفين، وتطبيق السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة الترويج الغير مباشر للمخدرات ومنتجات التبغ والكحوليات عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمشاركة في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة التي ترصد الظاهرة وأسبابها وعوامل تطورها وتقييم مدى فعالية التدخلات المنفذة بصددها وتبادل الخبرات العلمية في هذا الشأن.