مصرع طفل غرقا فى ترعة أثناء اللعب بزفتى

لقى طفل في العقد الأول من عمره مصرعه غرقا بمياه ترعة أثناء اللعب واللهو أمام المنزل، بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة التي صرحت بدفنه لعدم وجود شبهة جنائية.

كان قد تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمصرع طفل يدعى "ا ص" يبلغ من العمر 4 سنوات نتيجة سقوطه في مياه الترعة المارة أمام منزله بالقرية أثناء لهوه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، كما هرعت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفل إلى مشرحة المستشفى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.