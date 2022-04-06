رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 بعد تطبيق العلاوة الدورية

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للجهات والمؤسسات الحكومية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وموظفي القطاع العام، بعد تطبيق العلاوة الدورية 2022 بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 على ثلاثة مراحل تنتهي خلال 7 أيام وفق الجدول التالي:-

للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 20 أبريل، على أن يتبعها صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل.

الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022: صرف مرتبات العاملين في33 وزارة وهيئة.

الخميس الموافق 21 أبريل 2022: صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة.

الثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 و27 أبريل 2022: صرف مرتبات جميع العاملين في الوزارات والجهات الأخرى.

مواعيد صرف مرتبات أبريل 2022

تبدأ 33 وزارة وهيئة صرف الرواتب يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 وهي:

الوزارات:

(الصحة، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية)، إضافة إلى مديريات الوزارة بالمحافظات.

كما يتم صرف الرواتب للهيئات المستقلة والجهات التالية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب).

مؤسسات صرف المرتبات يوم 21 أبريل 2022

ويتم صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للوزارات التالية: ( التعليم العالي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، ، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والموارد المائية والري والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

كما يتم صرف المرتبات في 21 أبريل للمديريات التالية بالمحافظات، وهي ( التربية والتعليم، والزراعة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، والجامعات بمختلف المحافظات ).

وأوضحت المالية أن الجهات والهيئات المستقلة التي تصرف يوم 21 أبريل هي ( القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى).

فيما يتم صرف الرواتب يومي 26 و27 أبريل 2022 لجميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات خلال اليومين السابقين.