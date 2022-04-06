إصابة 8 فى تصادم أتوبيس بـ3 سيارات على محور 26 يوليو

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بـ3 سيارات ملاكي بمحور 26 يوليو.

وتلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري بمحور 26 يوليو بعد نفق فودافون بكيلو اتجاه ميدان لبنان ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وتبين اصطدام أتوبيس بـ3 سيارات ملاكي.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.