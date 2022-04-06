الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 فى تصادم أتوبيس بـ3 سيارات على محور 26 يوليو

حادث
حادث

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بـ3 سيارات ملاكي بمحور 26 يوليو.

وتلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري بمحور 26 يوليو بعد نفق فودافون بكيلو اتجاه ميدان لبنان ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وتبين اصطدام أتوبيس بـ3 سيارات ملاكي.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

8 أشخاص حادث تصادم أتوبيس 3 سيارات محور 26 يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

«التموين» ترد على الجدل المثار بشأن شوكولاتة «كيندر»

«تعدد الزوجات» يشترط موافقة محكمة الأسرة.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

ماس كهربائى وراء اندلاع حريق شقة سكنية بحلوان

حبس عاملين أصابا آخر بـ«سيف» إثر مشاجرة بالإسكندرية

جدول مواعيد البنوك في رمضان 2022.. وأيام الإجازات الرسمية للقطاع المصرفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار