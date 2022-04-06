اليورو يواجه ضغوطًا بسبب انتخابات فرنسا والعقوبات على روسيا

استقر اليورو اليوم الأربعاء، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار المرتفع مع تزايد الضغوط على العملة الأوروبية بسبب توقع فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا والانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.09130 مقابل الدولار بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى في نحو شهر عند 1.08735 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 99.500 بعدما لامس أعلى مستوى منذ مايو 2020 عند 99.759.

واستقر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار عند 1.30770 دولار بعدما بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت بيتكوين 1.3 بالمئة إلى 44899 دولارًا.