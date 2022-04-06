الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بيطري الشرقية» يُحصن 369 ألف و196 طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

تحصين ضد أنفلونزا
تحصين ضد أنفلونزا الطيور

قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية ( إدارة الدواجن بالمديرية و أقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر مارس 2022م بتحصين 100 ألف و625 طائر بالأجر و19 ألف طائر بالحضانات و53 ألف و241 ضد مرض أنفلونزا الطيور وكذلك تحصين احترازي لـ 196 ألف و330 طائر ضد أمراض وبائية أخرى بإجمالي تحصين (369  ألف و196) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين والبالغ عددها (54 لجنة) والتي قامت بالمرور علي (3978) منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن اللجان المشكلة قامت بسحب عينات ما قبل البيع من  62 مزرعة دواجن تم من خلالها أخذ 1184 مسحة لعدد  480 ألف و574  طائر، كما تم استخراج  618 تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن ( إدارة الإرشاد بالمديرية و أقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم 260 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى عقد 1278 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ولمتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك بالمحافظة، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن قسم الأسماك بالمديرية قام بمتابعة 19 مزرعة سمكية للوقوف على أوجه الرعاية البيطرية المقدمة لها لزيادتها وتنميتها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والسمكية وللحفاظ على صحة المواطنين.

تحقيق الشرقية عقد محافظ الشرقية الدواجن عينات مزارع

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وائل لطفي

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