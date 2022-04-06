الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مسجل خطر بـ«خاتم شعار جمهورية» مزور بالموسكي

تزوير
تزوير

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد"، في الموسكي.

بمواجهته إعترف بأنه كان فى طريقه لتسليمه لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية"، مقابل تحصله على مبلغ مالى، أمكن ضبط الآخير.

بمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، كما أقر بسابقة طلبه من الأول تقليد الختم المشار إليه لصالح أحد الأشخاص، له معلومات جنائية "محبوس على ذمة إحدى القضايا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة مسجل خطر ضبط الموسكي شعار الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

أخبار فاتتك| عرض ليفربول لصلاح وتعديل جداول امتحانات صفوف النقل

حرارة شديدة في ساعات الذروة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مدير «مكافحة الإدمان» يفجر مفاجأة حول «شوكولاتة الحشيش»

منخفض جوي بارد يضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار

الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينيت استمرار للعدوان الإسرائيلى الرسمى