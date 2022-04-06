سقوط مسجل خطر بـ«خاتم شعار جمهورية» مزور بالموسكي

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد"، في الموسكي.

بمواجهته إعترف بأنه كان فى طريقه لتسليمه لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية"، مقابل تحصله على مبلغ مالى، أمكن ضبط الآخير.

بمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، كما أقر بسابقة طلبه من الأول تقليد الختم المشار إليه لصالح أحد الأشخاص، له معلومات جنائية "محبوس على ذمة إحدى القضايا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة للتحقيق.