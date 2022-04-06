سكرتير عام مطروح يزور جمعية أصدقاء مرضى الكلى

زار اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام محافظة مطروح، جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمحافظة مطروح، مؤكداً أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لا يألوا جهداً فى تقديم الدعم وعدم التأخر فى تحمل المحافظة لتكاليف العلاج وتقديم المساعدة لجميع المرضى خاصة غير القادرين، ومنهم مرضى الكلى بمطروح، سواء داخل مستشفيات مطروح او توجههم لمستشفيات خارج المحافظة.

وأوضح أنه تم دعم وحدة غسيل الكلى بالمستشفى العام ومستشفيات مطروح الأخرى بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكداً على تقديم كافة الدعم للجهود المخلصة لخدمة أهالى مطروح والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، مع مقترح تبنى فكرة تشكيل مجلس أمناء تحت مظلة قانونية لمتابعة وتوفير العلاج لغير القادرين وتوفير كافة احتياجاتهم الملحة لتوفير حياة كريمة لهم يتبناها عدد من رجال الأعمال للمساهمة الجادة والفاعلة خاصة مع توافر البيانات الحقيقية للمستحقين.

وأضاف أمير حنفى رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى أن الجمعية ترعى عدد 2645 أسرة لمرضى الفشل الكلوى والأورام والضمور وغيرها مع توافر كافة البيانات عنها وتوزيع كميات المواد الغذائية والعينية وغيرها طوال العام ،خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم تغطية احتياجاتها بعدد من مدن المحافظة من خلال مندوبين بجهد تطوعى للوصول إلى جميع المناطق بكل مدينة.

وكانت قد أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، في مارس ٢٠٢٢، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى العاملين بالديوان العام ومراكز ومدن المحافظة لعام ٢٠٢٢.





وأشار اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة اختيار الامهات المثاليات بالجهاز التنفيذى إلى أنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التى تحملتها مع استمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.

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