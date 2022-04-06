الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لو عندك مناسبة في رمضان.. أجمل فساتين سوارية للمحجبات 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحتار الكثير من الفتيات في اختيار فستان مناسب لحفل خطبتها، إذا كانت تتوافق مع شهر رمضان المبارك. 

الفاشون بلوجر أمل عبد الحميد، أكدت أن حضور مناسبة بفساتين السوارية المختلفة أصبح صيحة لمعظم الفتيات ومع حلول الربيع تسيطر الألوان الفاتحة للفساتين الأمر، فهو من الفصول المبهجة الشائع فيها ارتداء الألوان الفاتحة ومن متابعة دور الأزياء العالمية نجد أن هذا أغلب ما يتبعونه.

وأضافت عبد الحميد أن الألوان المسيطرة هي "الدهبي والبيج واللبني أو البيبي بلو، وكذلك الأخضر والأحمر" ولكن بدرجاتهم الفاتحة وليست الداكنة، بالإضافة إلى اللونين الأصفر والأوف وايت، ولازال اللون الأسود يتربع على عرش الألوان مثل كل موسم حيث تمنح الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة لرمضان والربيع.

وفيما يخص الأفكار نجد فستان من اللون البيج بأكمام طويلة، مع حجاب نفس اللون، ويمكن ارتداء الفستان الأصفر ذات اللؤلؤ مع حجاب نفس اللون، ويمكن ارتداء فستان أبيض لإطلالة مميزة، مع تنسيق الماكياج الخفيف مع استخدام إكسسوارات رقيقة لإطلالة مميزة.

كما أن الإطلالة الكاجوال لها مكانها فيما يخص الفساتين، وتعد فكرة اختيار لفات طرح متنوعة ومختلفة، فيمكنك تطبيق لفة التوربان، أو لفة الطرحة المنسدلة أو الفضفاضة، الأمر هنا كله يتوقف على أن تكون لفة الحجاب مناسبة لشكل وجهك، بالإضافة لاختيار الفستان المنقوش الوردي أو المشجر حيث ابتعدي في هذه الحالة عن الاكسسوارات المبالغ فيها بل اتجهي إلى التبسيط في الأمر قدر الإمكان، ويمكن اختيار إطلالة ايضًا بشكل أبسط وهي الفساتين الساتان فهي إطلالة مميزة لكي وأختيار حذاء وحقيبة مناسبين في اللون مع الفستان وبذلك تكون الإطلالة في النهاية تتسم بالبساطة.

الدهبي والبيج و بالخطوبة الخاصة به بشهر رمضان الفساتين المناسبة ارتداء الفساتين المناسبة النوعية من المناسبات موضة معظم الفتيات

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وائل لطفي

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