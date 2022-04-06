هل يجوز قراءة القرآن للحائض في رمضان؟.. وحكم دخولها المسجد

هل يجوز قراءة القرآن للحائض في رمضان من التساؤلات التي تصاعدت حدة البحث عنها مع بداية شهر رمضان المبارك عبر كافة المنصات الإلكترونية والحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الفيس بوك.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير حكم دخول الحائض والجنب للمساجد وكيفية قضاء الحائض للصيام.

هل يجوز قراءة القرآن للحائض في رمضان

ورد لأمانة لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية تساؤل عن كيفية ختم المرأة الحائض للقرآن الكريم في شهر رمضان حيث جاء الرد : أن هناك خلال بين جمهور العلماء على قراءة المرأة الحائض للقرآن حيث يري الجمهور أن مس الحائض والنفساء للمصحف محرم فيما يرى المالكية جواز قراءتها للقرآن في حالة استرسال الدم مطلقا فإذا انقطع الدم فلا يجوز للمرأة القراءة إلا حتى الاغتسال.

وإجاز البعض مس المصحف لمن تتعلم القرآن أو تعلمه وذلك لوجود ضرورة وهي نشر وتعليم كتاب الله ولكن يجوز للحائض قراءة القرآن إذا كانت حافظة له أو من خلال أذكارها اليومية.

حكم دخول الحائض والنفساء والجنب المسجد

أكد الدكتور على جمعة مفتي جمهورية مصر العربية السابق خلال بث مباشر عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز دخول المرأة مصلى السيدات في ثلاث حالات هي ( الحيض، النفساء ، الجنابة ) حتى لو كان الدخول بسبب درس ديني أو حفظ القرآن إلا أن تكون عابرة سبيل أو ضلة الطريق في ساعات متأخرة من الليل بشرط أخذ الحيطة الواجبة.

وذلك لأن القيمة يمكنها الاغتسال وممارسة كافة أنواع العبادة من صلاة وصيام ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد أما عابرة السبيل فلا تستطيع الاغتسال.

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كيفية قضاء الحائض للصيام

هل يجوز قراءة القرآن للحائض في رمضان وكيفية قضاء الصيام للحائض حيث أكد جمهور العلماء على حتمية صيام الحائض الأيام التي أفطرتها خلال الشهر الكريم حيث يعد صيامها من الصيام المنهي عنه وإن قصد به التعبد حيث يعد نزول دم الحيض من مبطلات الصيام ولكن لا يجب عليها قضاء الصلوات الفائتة ولا يوجد عليها كفارة عن كل يوم من تلك الأيام.