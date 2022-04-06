الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي في قنا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية «بركة»، التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية «بركة» بمركز نجع حمادي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمتابعة الحادث والدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، فيما تقوم لجنة من مرور قنا بتسيير حركة الطريق بعد وقوع الحادث، وجار إعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

11 شخصا حادث انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوي بركة محافظة قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

أخبار فاتتك| عرض ليفربول لصلاح وتعديل جداول امتحانات صفوف النقل

حرارة شديدة في ساعات الذروة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

وكيل «تعليم الوادي الجديد» يتفقد منظومة العمل بمدرسة السادات الثانوية

مدير «مكافحة الإدمان» يفجر مفاجأة حول «شوكولاتة الحشيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار

الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينيت استمرار للعدوان الإسرائيلى الرسمى