مصر في الصحف العربية| تغطية 69% من المصريين بمظلة التأمين الصحي الأبرز

سلطت عدد من الصحف العربية الضوء على عدد من الأحداث والأخبار في مصر. تقدم «الدستور» نشرة أخبار مصر في الصحف العربية.

صحيفة الوطن الكويتية

تحت عنوان: “مصر تكشف تفاصيل المبادرة العربية لإنهاء الأزمة الأوكرانية”، قالت الصحيفة: كشف سامح شكري وزير الخارجية، تفاصيل المبادرة العربية التي تم تقديمها لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن مجموعة الاتصال الوزارية المعنية بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تضم مصر والأردن والعراق والجزائر والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتمعت الاثنين في روسيا لبحث خطورة تداعيات الأزمة على السلم والأمن الدوليين، وتبعات سلبية تمتد إلى مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة والغذاء العالميين.

صحيفة الأنباء الكويتية

تحت عنوان “البنك المركزي: طفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية بمصر” قالت الصحيفة: كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 عن حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.

وأظهر التقرير- الصادر عن مبادرة (فينتك إيجيبت) التابعة للبنك المركزي المصري - تحقيق معدلات نمو بلغت 300% في قيمة الاستثمارات التي اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفا، لتصبح مصر من بين أكبر 4 دول أفريقية نشاطا في هذا المجال.

وسلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 56.2%، وانتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه 57.3% من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد على 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كل مجالات التكنولوجيا المالية.

وتحت عنوان"تغطية 69% من الشعب المصري بمظلة التأمين الصحي خلال 2022" قالت الصحيفة: أعلن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إدراج 15 مليون و280 ألف مواطن، تحت مظلة التأمين الصحي خلال عام 2022.

وأوضح عبدالغفار أن الفئات الجديدة التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي شملت (الفلاحين، وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال، وسائقي الأجرة، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المناجم والمحاجر والمقاولات والنقل والشحن، وأعضاء النقابات المهنية)، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن آلية تسجيل الفئات المنضمة حديثا.

وأشار عبدالغفار إلى أن عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي حتى نهاية شهر مارس الماضي، وصل إلى 69 مليونا و669 ألفا و398 مواطنا، بنسبة تغطية بلغت 69% من إجمالي الشعب المصري.

صحيفة الإمارات اليوم

تحت عنوان “أحدث صورة لسد النهضة الإثيوبي تكشف عن الملء الثالث قد لا يكتمل” قالت الصحيفة: كشفت أحدث صورة التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة عن تفاصيل جديدة تؤكد انخفاض مخزون المياه في بحيرة السد وفشل عمل التوربين.

وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، لموقع “العربية”، إن الصورة التي التقطت لسد النهضة الاثنين تكشف أن مخزون سد النهضة انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأصبح 7 مليارات متر مكعب، كما تؤكد الصورة توقف التوربين الذي قامت إثيوبيا بتشغيله في 20 فبراير الماضي للمرة الثانية.

وتابع الخبير المصري أن الصورة تكشف أيضا استمرار تصريف المياه من خلال فتحتي التصريف وبمعدل يصل إلى 30 مليون متر مكعب، ما يعني عدم قدرة التوربين الذي أطلقته إثيوبيا على العمل مشيرا إلى أنه لكي تستطيع إثيوبيا بدء التخزين والاستعداد للملء الثالث يتوجب عليها رفع الممر الأوسط والجانبين، وهو ما يحتاج حوالي 65 ألف متر مكعب خرسانة لكل متر ارتفاع، وهو ما يصعب بالفعل عمله قبل بدء موسم الفيضان القادم.

صحيفة عكاظ السعودية

تحت عنوان «الاختيار».. صناعة حالة في الشارع.. أحمد عز لـ«عكاظ»: الجمهور السعودي متذوق، قال الفنان أحمد عز التذوق العالي للجمهور السعودي صوب الدراما، معبراً لـ«عكاظ» عن سعادته بعرض مسلسله «الاختيار 3» في السعودية عبر «روتانا خليجية»، مشيراً إلى أن ردود الأفعال إيجابية من الجمهور السعودي على المسلسل، متمنياً أن يحوز العمل رضاهم، ويسعد دائماً بلقائهم في أعماله الفنية.

وأوضح أن المسلسل يسرد أحداثاً حقيقية مما يعطيه مصداقية أكبر، وبالتالي يصنع حالة في الشارع من الوطنية والالتفاف حول القضايا الوطنية والقومية، مبيناً أن المسلسل تختلف أحداثه عن «هجمة مرتدة» الذي قدمه رمضان الماضي، وإن كان يعد امتداداً له. وذكر أن تصوير العمل سيتواصل حتى منتصف رمضان.