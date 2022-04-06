استطلاع رأي: نصف البريطانيين يحلمون بشخصية ويليام

وجد ما يقرب من نصف المشاركين في استطلاع بريطاني أنه يجب على الأمير تشارلز أمير ويلز التنحي جانباً ليصبح دوق كامبريدج ملكًا.

وجد بحث إبسوس أن 42 في المائة من الناس يعتقدون أن تشارلز يجب أن يتنحى لابنه ويليام لتولي العرش، ويقارن هذا مع 24 في المائة يعتقدون أن الأمير لا ينبغي أن يقف جانبا للدوق، في حين أن 29 في المائة ليس لديهم مشاعر قوية بشأن هذه القضية.



لكن الاستطلاع يشير أيضًا إلى أن 48 في المائة من الناس في المملكة المتحدة ما زالوا يعتقدون أن تشارلز سيقوم بعمل جيد، مقارنة بـ 19 في المائة ممن يعتقدون أنه سيقوم بعمل سيئ و 27 في المائة يعتقدون أنه لن يفعل أيًا منهما.

كما وجد الاستطلاع الذي شمل 2055 بالغًا بريطانيًا في 24 و 25 مارس أن نسبة الأشخاص الذين ينظرون إلى تشارلز بشكل إيجابي قد زادت منذ عام 2018 إلى 43 في المائة بزيادة 11 نقطة مئوية.

لكن من المرجح أن يكون لدى البريطانيين رأي جيد تجاه الملكة، حيث يُنظر إليها على أنها إيجابية بنسبة 69 في المائة، ويليام بنسبة 64 في المائة، ودوقة كامبريدج بنسبة 60 في المائة.

ومع ذلك، فإن الرأي حول تشارلز أعلى من دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان الذين ساءت شعبيتهم في السنوات الأربع الماضية.

وجدت شركة إبسوس أن 30 في المائة فقط يرون هاري في ضوء إيجابي - بانخفاض 35 نقطة مئوية عن عام 2018 في حين أن 24 في المائة فقط لديهم رأي جيد بشأن ميجان بانخفاض 16 نقطة.

وفي الوقت نفسه، فإن 69 في المائة لديهم الآن رأي غير إيجابي بشأن الأمير أندرو دوق يورك .



أما بالنسبة لالغاء الملكية يعتقد أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص (44 في المائة) أن إلغاء النظام الملكي سيكون أسوأ بالنسبة لبريطانيا، مقارنة بـ 22 في المائة يعتقدون أنه سيكون أفضل.

قال جدعون سكينر رئيس قسم الأبحاث السياسية في إبسوس: "في الوقت الحالي تعتقد أقلية فقط من الناس أن بريطانيا ستكون في وضع أفضل بدون النظام الملكي، ولا تزال شعبية الملكة ودوق ودوقة كامبريدج قوية".

"بالنظر إلى المستقبل ، يثق نصف البريطانيين في الأمير تشارلز كملك في المستقبل، وينظر إليه المزيد من الناس نظرة إيجابية أكثر من أربع سنوات مضت.

ومع ذلك نظرًا لأن شعبية الأمير ويليام ليست بعيدة عن شعبية الملكة، يتساءل البريطانيون أيضًا عما إذا كان يجب على الأمير تشارلز التنحي لصالح ابنه الأكبر، لكن أفعالهم الآن لا تزال مهمة لمستقبل العائلة المالكة على المدى الطويل.