إزالة 178 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية

تواصل وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

التعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن للحد من التعديات

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 178 حالة تعد فى نطاق محافظات "أسيوط - بنى سويف - الدقهلية" ، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة المحليات.

سلامة التصرفات المائية اللازمة لجميع الاحتياجات

إزالة موسعة للتعديات



من جهته أكد المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، مواصلة العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التعديات، وأيضًا التلوث وأنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات الاقتصادية ومياه الشرب وري الأراضي.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية، إلى المتابعة اليومية لكافة أشكال المخالفات وإزالتها، وأيضًا إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات أو ملوثات.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ"الدستور" أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على جميع أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.

مواجهة التعديات على نهر النيل

كما أشار إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري النهر، حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية.