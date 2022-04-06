إصابة عامل بطلق نارى فى الصدر بسب مشادة مع والده بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول المدعو “خالد ا ا ب” 45 عامًا، عامل، ويقيم ناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز المراغة، مصابًا بطلق ناري في الصدر من الناحية اليسرى.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال المُصاب اتهم والده المدعو “السيد ا ب ا” 70 عامًا، مزارع، ويقيم

بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته المُنوه عنها، بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدته لرغبته في تقسيم ميراث والده في حياته ورفض والده ذلك.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وعدد 1 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وتم تحرير المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.