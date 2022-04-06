مستشفيات شانغهاى المخصصة لعلاج كوفيد-19 تُدخل علاجات الطب الصينى التقليدى

قالت حكومة بلدية شانغهاي بشرقي الصين، إن الطب التقليدي الصيني لعب دوراً إيجابياً في الوقاية والسيطرة على كوفيد-19، وإنها ستواصل إدخال علاجاته في المستشفيات المؤقتة المخصصة لعلاج المرض.

وأضاف فانغ مين، رئيس مستشفى شوقوانغ بالمدينة، أن معدل إدخال علاجات الطب الصيني التقليدي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في شانغهاي بقيت فوق 98 بالمئة، لافتاً إلى أن نتائج البيانات السريرية الأولية تُظهر أن الطب الصيني التقليدي تميز بفائدة فريدة تمثلت بتسريع معدل مغادرة المرضى للمشافي بعد التماثل للشفاء، ووضع حد لإمكانيات تدهور الحالات.

وأرسلت شانغهاي فرقاً طبية متعددة متخصصة في الطب الصيني التقليدي إلى مستشفيات مخصصة ومواقع للحجر الصحي، منذ بداية موجة معاودة ارتفاع حالات الإصابة بالمرض مؤخراً.

ويستقبل فريق طبي من مستشفى يوييانغ للطب الصيني التقليدي المتكامل مع الطب الغربي، يستقبل المرضى في مركز المعارض الدولي الجديد في شانغهاي، أكبر مركز مؤقت للعلاج في المدينة منذ 2 إبريل الجاري.

ويتألف الفريق الطبي المذكور من أعضاء متخصصين من عدة أقسام، تشمل أمراض الجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية، والأعصاب، والوخز بالإبر والكي، والتدليك وإعادة التأهيل بدون استخدام أدوية علاجية.

وبحسب نتائج أحدث اجتماع لمنظمة الصحة العالمية حول تقييم دور الطب الصيني التقليدي في علاج كوفيد-19، فإن نتائج بيانات واعدة تُظهر دوراً إيجابياً للطب الصيني التقليدي في تقليل مخاطر تطور الحالات المرضية لكوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة، لتتحول إلى حالات متقدمة أو خطيرة للمرض المذكور.

وحتى يوم الثلاثاء الماضي، تم توزيع أكثر من 21 مليون دواء وقائي للطب الصيني التقليدي على المقيمين في شانغهاي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.