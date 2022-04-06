الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب.. توقيف 4 أشخاص يشتبه بتورطهم فى الإتجار بالأعضاء البشرية

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية

أعلنت الشرطة المغربية توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة خارج المغرب "تنشط في الإتجار بالأعضاء البشرية"، وفق ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربي.

وقال البيان إن الموقوفين، وهم رجل وثلاث نساء، "يشتبه تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الإتجار بأعضائهم البشرية"، مشيرا إلى أنهم أحيلوا إلى النيابة العامة الثلاثاء بالدار البيضاء.

وجاء توقيف المشتبه بهم على إثر تحريات حول "إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية".

وقالت الشرطة المغربية إن التحريات سمحت أيضا بـ"التوصل إلى ضحيتين، ممن قاموا ببيع كليتيهما بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية".

ويعد هذا النوع من القضايا نادرا في المغرب، بينما حجزت الشرطة "تحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين".

كما لفت بيان المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الموقوفين كانوا "يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، داخل المغرب وخارجه".

 

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وائل لطفي

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