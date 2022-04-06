الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن وبريطانيا يبحثان آفاق تحقيق السلام

اليمن وبريطانيا
اليمن وبريطانيا

بحث رئيس مجلس الشورى اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، آفاق تحقيق السلام في اليمن في ضل المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الدكتور بن دغر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة المضي قدماً في توحيد كافة القوى الوطنية والمكونات اليمنية تحت إطار الشرعية الدستورية، وبما يمنع تقسيم اليمن، وينهي التمرد والانقلاب الذي تدعمه إيران في بلادنا، مشيرًا إنه إذا استمر النفوذ خارج إطار الشرعية سينقسم اليمن إلى سلطات وسيؤثر ذلك على اليمن ودول الجوار والأمن الدولي.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية لن تحكم اليمن بمشروعها السلالي العنصري، مؤكدًا أنها ترتكب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعبي اليمن، وتفرض حصار على مدينة تعز، وتغلق كافة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى استمرارها بقصف الاحياء السكنية وترويع المواطنين والنازحين بمحافظة مأرب في محاولة منها للسيطرة على المدينة..منوها بان المليشيات لازالت مستمرة في تهديد دول الجوار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بإرسالها الصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت المدنية ومصادر الطاقة.

وطالب الدكتور بن دغر بالمزيد من الضغط البريطاني والدولي على الحوثيين لاحترام الهدنة ووقف دائم لإطلاق النار والعودة للحوار.

من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على وحدة وأمن واستقرار اليمن وإقامة علاقات أفضل مع اليمن، منوهاً بأن الحوار والخطوات التي تتم في المشاورات اليمنية-اليمنية تبعث التفاؤل للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف يفضي إلى حل للازمة اليمنية..

وجدد أوبنهايم التأكيد على استمرار بلاده بدعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، لتوحيد صفوف الشعب اليمني لمواجهة الانقلاب وتحقيق السلام.

مجلس التعاون الخليجي اليمن بريطانيا تعاون إيران سعودي السفير البريطانى

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وائل لطفي

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