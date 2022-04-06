الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أقامت عند صديقها».. الأمن يكشف ملابسات تغيب فتاة عن منزلها بـ15 مايو

الأمن
الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات تغيب فتاة عن منزلها بمدينة 15 مايو، وتبين هروبها لدى صديقها الذى تربطه بها علاقة عاطفية ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وتبلغ للمقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المواطن "محمد.ح"، موظف، ومقيم بدائرة القسم، بتغيب نجلته المدعوة "جنى.م"، 15 سنة، فى ظروف غامضة.

وبالانتقال لمحل الواقعة سكن المتغيبة، وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكان تواجدها وضبطها.

وبمناقشتها أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، أقرت باتفاقها مع أحد أصدقائها ويدعى "إبراهيم أنور"، لوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، لترك منزل أهلها والهروب معه.

وبمناقشته أيد ما قررته سالفة الذكر وأضاف أنه تربطه علاقة عاطفية بها منذ فترة ويرغب في الزواج منها وأنه عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضائها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 622 لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة تغيب فتاة 15 مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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