الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تارا عماد تلقن أحمد داوود درسا فى «سوتس بالعربى»

تارا عماد
تارا عماد

تواصل النجمة تارا عماد تألقها في تجسيد دور "ليلى" من مسلسل "سوتس بالعربي"، وتنتقل بسلاسة بين المواقف الكوميدية والمواقف الجادة في علاقتها بآدم التي تطورت إلى قصة رومانسية شديدة العذوبة. 

في الحلقة الرابعة يحتاج "آدم" لتسجيل استمارة براءة اختراع، فيلجأ إلى "ليلى" لمساعدته، لكنها تتصنع الانشغال بالعمل وتغلق باب مكتبها أمامه، وعندما يلجأ "آدم" لأحد زملائه في المكتب يورطه في قضية تحتاج لأعمال ورقية ضخمة، تدخل "تارا" إلى مكتب "آدم" وتقول بخفة دم: "علشان كده قالولي أطلع ورق القضية من الأرشيف للمغفل".

في وسط كم كبير من القضايا والمعلومات وألعاب المحامين ومؤامراتهم داخل المكتب الكبير، تمثل العلاقة بين "ليلى" و"آدم" خطًا رومانسيًا لطيفًا في مسلسل "سوتس بالعربي"، والذي يتطور ببطء بمرور الحلقات ليرسم واحدة من أجمل القصص الرومانسية في الدراما التلفزيونية لهذا العام.

 تقدم تارا عماد تجسيدًا مميزاً لشخصية "ليلى"، وتبرع في أداء المشاهد الكوميدية والجادة والرومانسية والانتقال بينها في سلاسة وبساطة، بعد الموقف الكوميدي تلقن تارا درسًا جديدًا لأحمد داوود وتخبره: "لما تبقي تتفاوض المرة الجاية اعرف انت بتتفاوض على إيه"، وفي مشهد لاحق عندما تتأزم العلاقة بين "آدم" و"زين"، يلجأ آدم إلى "ليلى" مرة أخرى، وهذه المرة تخبره بهدوء نصيحة جديدة تساعده في التعامل مع زين: "زين بيحب الشخص اللي بيواجه المواقف ومش بيخاف"، ويعود "آدم" إلى "زين" ويستطيع حل الخلاف الناشب بينهما عملًا بنصيحة "ليلى".

تشارك تارا عماد في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين، والنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد داود، والمسلسل من تأليف محمد حفظي، وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل "سوتس بالعربي" هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار تسعة مواسم (2011–2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

تارا عماد الفنانة تارا عماد سوتس بالعربي الحلقة 4 suits بالعربي تفاصيل الحلقة 4 suits بالعربي

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