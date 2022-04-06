الدفاع الروسية: قادة كتيبة «آزوف» المتطرفة يفشلون فى مغادرة ماريوبول

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف عن فشل قادة كتيبة "آزوف" المتطرفة مجددًا في مغادرة ماريوبول.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن كوناشينكوف قوله "إن صباح 5 أبريل، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" المتطرفة من ماريوبول.



وأضاف أن القوات الروسية اسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" حاولتا اختراق المدينة من جهة البحر"، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 125 طائرة حربية و93 مروحية و403 طائرات مسيرة و1981 دبابة ومدرعة و 854 مدفعا و 1876 عربة عسكرية.