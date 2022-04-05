الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقصد الإتجار

ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة شخص في الجمالية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة شخص بمنطقة الجمالية بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، باتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 1,100,250 مليون صاروخ.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية ألعاب نارية مديرية امن القاهرة الالعاب النارية قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة منطقة الجمالية

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وائل لطفي

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