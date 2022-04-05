الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية الجزائر وبولندا يؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره البولندي زبيغنييو رو، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.


جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جمع لعمامرة بالوزير البولندي على هامش تواجده بالعاصمة البولندية وارسو كرئيس مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية.


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزيرين اتفقا على تبادل الزيارات الثنائية وتكثيف الاتصالات والمشاورات بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وجدد لعمامرة شكر الجزائر لبولندا على المجهودات التي بذلتها لتسهيل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين الوافدين من أوكرانيا.

الجزائر بولندا الجزائر وبولندا

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