الاختيار 3 الحلقة 4| «باسم يوسف» يسخر من أزمة الكهرباء وتلقين المعزول مرسى

واصل مسلسل "الاختيار3" عرض حلقاته متناولًة فترة الصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار3" أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة والتى عاشتها البلاد خلال حكم المعزول محمد مرسي، ليظهر الإعلامي باسم يوسف عبر برنامجه منتقدًا الأزمة بطريقته الساخرة.

وواصل "باسم يوسف" فقراته الساخرة ليتناول حوار محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يلقنه الكلمات ويكرر قائلًا "القصاص".

أبطال مسلسل "الاختيار 3"

مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبدالسلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

ويعرض مسلسل "الاختيار 3" في رمضان 2022، على قنوات ON و ON DRAMA ومنصة WATCH IT.

ويجسد الفنان خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وظهر الفنان عبدالعزيز مخيون مجسدًا شخصية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

وتعرض قناة ON حصريا مسلسل "الاختيار 3" ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة 4:20 صباحًا و3:25 مساء.