الاختيار 3 الحلقة 4.. كيف حارب القضاة تغول الإرهابية وعزل النائب العام

لم تكن خطة جماعة الإخوان وإقالة الرئيس المعزول محمد مرسي، للنائب العام عبد المجيد محمود، وصدور الإعلان الدستوري.. أمر بسيط يمر مرور الكرام على الشعب وأبناء النيابة العامة والقضاء الذين حاربوا وساندوا النائب العام.. هكذا ظهر دور القضاء محاربًا لخطة الإخوان في مسلسل الاختيار 3 - القرار- الحلقة 4.

فكانت خطة الإخوان لضرب استقلال السلطة القضائية، والسعي لإخضاعها والسيطرة عليها من خلال تعيين أحد رجالهم في منصب النائب العام هي بمثابة خطوة في تهديد عرش حكمهم عقب ثورة يناير.

فوقف أعضاء النيابة العامة والمستشارين وقفة واحدة أمام الإخوان مساندين النائب العام ليس دفاعًا عنه ولكن دفاعًا عن استقلال القضاء.

ـ حكم قضائي ينصف عبد المجيد محمود

وآخر وقفات القضاة لنصرة عبد المجيد محمود عقب إقالته من الإخوان، حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وقضت بإعادته إلى منصبه، وألزم القرار وزير العدل المستشار أحمد مكى - وقتذاك- بتنفيذ الحكم.



كان النائب العام السابق، أقام دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًا جديدًا في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2013.

يذكر أن مسلسل الاختيار 3 يروي الأحداث منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى رئاسة مصر وحتى عزل محمد مرسى وجماعته الإرهابية التي هددت الأمن القومي المصري وقتها، من سدة الحكم، وفيما يلي نستعرض معكم موعد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4، كذلك تردد قناة on e الناقلة للمسلسل.

يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 على قناة on في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كما يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 على قناة on drama في تمام الساعة 11.20 مساءً بتوقيت القاهرة.