الاختيار 3 الحلقة 4.. رصد رفض القضاة لإقالة النائب العام: «نتعرض للعقاب»

يرصد مسلسل «الاختيار3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، وكذا توضيح العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها، كما يتطرق العمل لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وشهدت الحلقة الرابعة إعلان قضاة مصر رفضهم لقرار المعزول محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي أكد عدم تقدمه باستقالته، وأنه مستمر في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية، في وقت اعتبر فيه أحد المستشارين القانونيين لمرسي أن النائب العام «المقال» ترك منصبه «استجابة للإرادة الشعبية».

وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي، «أن قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية».

وأضاف «الزند»، خلال الاجتماع الذي حضره المئات من رجال القضاء والنيابة العامة، لإعلان تضامنهم مع المستشار عبدالمجيد محمود، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، يشارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تريد النيل من القضاء والقضاة.

وأشار إلى أن قضاة مصر يتعرضون الآن للعقاب، بسبب حرصهم على تطبيق صحيح حكم القانون على المتهمين والمتقاضين، بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، بحيث يدان من يثبت إدانته، ويبرأ من لا يوجد دليل على إدانته.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ومحمد مرسي.