«جعلنى أشعر أننى عذراء».. تفاصيل قصة حب الشاب المصرى بالبريطانية العجوز

«المصري معروف بجبروته» جملة تتردد كثيرا حول المصريين، كونهم استثنائيين في كافة المجالات، فما بالك إذا وصل الأمر إلى الحب والزواج، وهو ما تكشفه تفاصيل قصة حب المصري محمد 36 عامًا، مع السيدة البريطانية العجوز إيريس 82 عامًا.

تقول إيريس، التي أذهلت العالم بتفاصيل قصتها العاطفية وعلاقتها الحميمية مع زوجها المصري الصغير، إنها أدركت كم هو «جوهرة لا تقدر بثمن»، وذلك بعد غيابه عنها فترة شهر بسبب مرض والده.

محمد وإيريس تعرفا في مصر، وبعد انتظار دام لمدة عام، شعر الزوجان المحبوبان بالسعادة في نوفمبر الماضي عندما حصل محمد على تأشيرة لمدة ثلاث سنوات بعد استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية، وإثبات أنه قادر على الانتقال للعيش مع إيريس، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وانتقل الشاب المصري إلى منزل إيريس في ويستون سوبر ماري العام الماضي، ولكن في أوائل مارس، اضطر محمد إلى القيام برحلة إلى القاهرة لزيارة والده، الذي أصيب بتوعك للأسف.

وكشفت إيريس على حسابها بموقع فيسبوك، يوم الأحد، أنهما اجتمعا لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الشهر، فقط لكي يعود محمد إلى القاهرة في نفس اليوم.

وكتبت إيريس: «الحب هو معرفة أنك تبدين وكأنك تقفزين بعد أيام عند يعود زوجك، دون أن تتجملين، أو تضعين أي مساحيق تجميلية، فقط لتركضين على زوجك كما أنتي».

تابعت:« بعد أشهر من الغياب، سوف يرحب بي زوجي الرائع كما أنا، لأن هذا هو كل ما يتعلق بالحب».

وفقًا لصحيفة The Sun، شارك محمد مقطعًا من مطار القاهرة في نفس اليوم يوضح فيه أنه عاد من المملكة المتحدة بعد اجتماع قصير مع إيريس.

وقل إنه عاد لسبب خاص، مؤكداً مرارًا وتكرارًا أنه يفتقد زوجته في المقطع.

في مارس، شاركت إيريس صورة حقيبة ووضحت في التعليقات: «كان على زوجي أن يندفع طارئًا إلى مصر لأن والده كان مريضًا».

وكشفت إيريس - التي اكتسبت شهرة في لندن، بعد مشاركة تفاصيل حياتها الجنسية مع محمد - العام الماضي أنها كانت تتسوق عندما اتصل بها محمد لإخبارها أنه حصل على تأشيرة لمدة ثلاث سنوات.

واصطحبت إيريس ثلاثة مدربين من منزلها الصغير الذي تبلغ تكلفته 220 ألف جنيه إسترليني في سومرست إلى مطار هيثرو لاستقباله.

وأوضحت لصحيفة ذا ميورر: «لم نحتفل - نحن معًا فقط وهذا احتفال كافٍ».

وأضافت:« لقد تناولنا للتو فنجانًا من الشاي معًا. محمد سعيد لكنه لا يستطيع قول الكثير في الوقت الحالي. إنه أحد هؤلاء المصريين المتحفظين».

تصدرت إيريس عناوين الصحف منذ زواجها من محمد وقالت سابقًا إنه «يجعلها تشعر وكأنها عذراء مرة أخرى».

ظهرت أيضًا في برنامج الإفطار التلفزيوني This Morning ثلاث مرات، حيث شاركت تفاصيل صريحة حول حياتها الجنسية.

خلال مقابلة أجريت معها مؤخرًا، أخبرت المضيفين هولي ويلوبي وفيليب سكوفيلد: «بشرتي رقيقة جدًا. إنه مثل الأنسجة. على محمد أن يتوخى الحذر عندما يمسك بي لأنه يمزق بشرتي».

وأشارت إلى أن جلد ساقها رقيق للغاية، عندما يتعلق الأمر بممارسة الحب يمكن أن يكون الأمر مؤلما بالنسبة له ولسنها، مضيفة: «ولكننا استطاعنا حل كافة المشاكل ونعلم أن الحب لابد أن يكون مؤلما».

وفي ظهور آخر، انضم محمد إلى إيريس، الذي أخبر المشاهدين أنه يمكنهم الذهاب إلى الجحيم إذا شكوا في علاقته بزوجته، مضيفا: الحب لا يعرف فرق بين العمر ولا الدول هذه حياتنا اختارتني ايريس واخترت ايريس.

ونفى الزوجان مرات عديدة، أن يكون محمد تزوج أيريس من أجل المال أو جواز السفر.

في حديثه إلى MailOnline في وقت سابق من هذا العام، قال: "لا يهمني أين نعيش أو كم هي غنية أو فقيرة، أريد فقط أن أكون مع Iris.

أردف:"يعتقد الناس أنني معها لأسباب خاطئة. أعلم أن بريطانيا بلد جميل ويريد الكثير من الناس الذهاب إلى هناك لكنني لست منزعجًا. أنا على استعداد للعيش معها في أي مكان في العالم".