الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى كابل كهرباء بمنطقة البساتين

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في كابل كهرباء بمنطقة البساتين؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق في كابل كهرباء بجوار مبنى ضرائب البساتين، جنوب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها، نشوب حريق في كابل كهرباء بمنطقة البساتين، وتم الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

النيابة ندب المعمل الجنائي حريق كابل كهرباء البساتين

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