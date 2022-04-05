انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى كابل كهرباء بمنطقة البساتين

أمرت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في كابل كهرباء بمنطقة البساتين؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق في كابل كهرباء بجوار مبنى ضرائب البساتين، جنوب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها، نشوب حريق في كابل كهرباء بمنطقة البساتين، وتم الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.