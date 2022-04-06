الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأزياء المريحة.. استعد لأجواء الصيف بهذه الطريقة

أزياء صيفية
أزياء صيفية

الألوان الفاتحة والفساتين البيضاء والقمصان ذات الأزرار كلها ملابس تساعد على التخفيف من حرارة الصيف، فعندما يتعلق الأمر بالملابس فإن الهدف هو الحصول على أكبر قدر ممكن من تدفق الهواء.

لست مضطرًا إلى ارتداء حمالة الصدر بالكامل، ولكن ضع في اعتبارك قمصان بدون أكمام وبلوزات بدون أكتاف أو بأكمام منفوخة، لأزرار قصيرة الأكمام خيار جيد آخر.

نصائح لارتداء الأزياء في فصل الصيف وفقا لموقع uaemoments:

ابتعد عن الملابس الضيقة

الملابس الفضفاضة هي أفضل رهان لك للبقاء هادئًا في الصيف، اختر السراويل القصيرة واسعة الساق والقمصان الفضفاضة والبلوزات كبيرة الحجم والفساتين والتنانير مع مساحة للتنفس.

ترقية ملابسك

عادة تكون الأقمشة التقنية ماصة للرطوبة، لكنها ضيقة أيضًا  وهذا ليس جيدًا دائمًا لفصل الصيف، إذا كنت من محبي الأزياء الرياضية ، فاستبدل بنطالك الضيق الأسود المعتاد والقميص من النوع الثقيل بشورت الدراجة الملون أو القمصان القصيرة الأكمام.

اختر أقمشة تسمح بمرور الهواء

لا يكون الأمر مهمًا خلال بقية العام، لكنك ستلاحظ بالتأكيد الفرق بين الأقمشة القابلة للتنفس والأقمشة التي تحبس الرطوبة خلال فصل الصيف، عادة ما تكون المواد الصناعية غير قابلة للتنفس، لذا تحقق من ملصقات الملابس للتأكد من أن ملابسك مصنوعة من الكتان أو القطن أو الحرير بنسبة 100٪.

اعتمدي على الفساتين

الفساتين ليست فقط للمناسبات الخاصة، يعتبر الفستان الصيفي المريح خيارًا سهلاً للأيام التي لا تعرفين فيها ماذا ترتدي.

الصيف هو الوقت المثالي لإحضار فساتينك القصيرة، والسروال القصير، والتنانير القصيرة، اختاري فستان بلا أكمام أو تنورة طويلة.

ارتدي الصنادل الجلدية

الشبشب رائع للذهاب إلى الشاطئ ، ولكن لتزيين مظهرك، اختاري الصنادل ذات الأربطة أو الأحذية القماشية التي لا تزال تسمح لأصابع قدميك بالتنفس. تأتي الصنادل الجلدية بخيارات مريحة ستبدو أكثر أناقة من شبشب الإسفنج القياسي.

قلل من الملحقات

يمكن أن تلتصق الكثير من القلائد أو الأساور المتدلية بجلدك في الحرارة، اختر ملحقًا مميزًا واحدًا، مثل الأقراط الحلقية.

الجينز

من أثقل الأقمشة، إذا كنت ترتدي الجينز المطاطي أو الجينز الضيق، فقد تجده دافئًا جدًا بالنسبة لأسلوبك الصيفي، ابحث عن سراويل قطنية أو كتان خفيفة الوزن بدلاً من ذلك، إذا كان يجب عليك ارتداء الجينز، فاختر الجينز واسع الساق، والذي  يسمح ببعض الهواء.

حرارة الصيف أزياء فساتين جينز صنادل

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وائل لطفي

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